В Мордовии поезд сбил насмерть мужчину

В Мордовии произошел несчастный случай на железной дороге.

Происшествие, унесшее жизнь человека, было зафиксировано днём 29 сентября. На одном из участков перегона между Ковылкино и Мокшей грузовой поезд совершил наезд на мужчину. Полученные пострадавшим телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью.

По предварительным данным, машинист поезда принимал меры, которые в случае благоприятного стечения обстоятельств могли бы предотвратить гибель человека. Он подавал звуковые сигналы. Когда стало понятно, что мужчина не реагирует на данные оповещения, было применено экстренное торможение.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка, в ходе которой будет установлено, почему мужчина никоим образом не отреагировал на звуковые сигналы, а также будет дана правовая оценка действиям машиниста.

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Источник: izvmor.ru