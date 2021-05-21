В Мордовии более 5 тысяч человек заболели ОРВИ за неделю

На прошлой неделе медицинские учреждения, функционирующие на территории Мордовии, зарегистрировали более 5 тыс. случаев ОРВИ.

Всего на прошлой неделе у 5082 граждан, обратившихся за медицинской помощью, была диагностирована ОРВИ. Известно, что большая часть пациентов с симптомами вирусной инфекции проживает в Саранске.

Кроме того, имеются сведения, согласно которым примерно половина случаев заболевания была зафиксирована среди жителей республики возрастом до 14 лет.

Также известно, что в течение прошлой недели в регионе не было выявлено ни одного случая заболевания гриппом.

Роспотребнадзор напоминает, что предотвратить заражение гриппом может вакцинация. По состоянию на сегодняшний день в Мордовии 19,3% местных жителей сделали соответствующие прививки.

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Источник: izvmor.ru