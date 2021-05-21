Главный эпидемиолог Мордовии рассказал об особенностях распространения коронавируса в республике

Главный внештатный врач-эпидемиолог министерства здравоохранения Мордовии Михаил Чумаков рассказал об особенностях распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

По словам специалисты, в настоящее время в регионе ежедневно фиксируется 74-76 случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом эпидемиолог заявил, что в дальнейшем ситуация с заболеваемостью может ухудшиться.

Михаил Чумаков также отметил, что текущее осложнение положения дел, связанного с распространением коронавируса, ранее было спрогнозировано, подчеркнув, что данная инфекция постепенно начинает переходить в разряд сезонных заболеваний.

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Источник: izvmor.ru