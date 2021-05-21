Мордовский лицей для одаренных детей попал в рейтинг лучших школ России

Стало известно о том, что мордовский республиканский лицей попал в рейтинг лучших школ России.

В данном рейтинге, который подготовили специалисты RAEX, главным критерием оценивания качества школы является способность выпускников к конкуренции по интеллектуальным показателям при поступлении в высшие учебные заведения.

В рассматриваемый рейтинг попали 100 школ. Республиканский лицей занял 11-е место. Такая же позиция учебному заведению досталась в отдельном рейтинге по конкурентоспособности выпускников в случае поступления на специальности, связанные с технической сферой, естественными и точными науками.

Кроме того, лицей оказался на 19-м месте в рейтинге, составленном на основе изучения уровня подготовки выпускников для поступления на медицинские специальности.

По количеству выпускников, успешно поступивших в вузы, учебное заведение занимает 64-е место.

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Источник: e-mordovia.ru