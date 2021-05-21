В Саранске студенты изобрели прибор по автоматической подаче звонков

В Саранске студентами было разработано устройство, предназначенное для автоматической подачи звонков.

Андрей Кузнецов и Роман Ледяйкин, обучающиеся в настоящее время в Институте физики и химии МГУ им. Огарева, по итогам двухнедельной работы представили прибор, который в автоматическом режиме дает звонки на основе заданного расписания. Это устройство значительно облегчает работу вахтеров.

По словам разработчиков, наиболее сложным этапом создания прибора стало написание программы для микроконтроллера.

Также студенты отметили, что их устройство предусматривает возможность внесения изменений в расписание.

Сейчас устройство работает в Институте физики и химии.

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Источник: e-mordovia.ru