Мордовский госуниверситет примет участие в программе «Приоритет-2030»

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева стал участником общероссийской программы под названием «Приоритет-2030».

Указанная программа представляет собой своего рода платформу, которая позволяет в масштабах всей системы высшего образования распространять и в практическом смысле реализовывать проекты студентов. В данном случае речь идет о проектах, касающихся сферы образования, научно-исследовательской деятельности, а также об инициативах инновационной направленности.

Участниками программы являются более 100 университетов.

Большая часть разработанных студентами проектов касается цифровой трансформации и контроля за выбросами парниковых газов.

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Источник: e-mordovia.ru