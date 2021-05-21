В Мордовии на временное трудоустройство школьников потратили более 2 миллионов рублей

В Мордовии в нынешнем году общее финансирование временного трудоустройства школьников составило более 2 млн рублей.

В текущем году в республике порядка 3 тыс. учеников местных школ, возраст которых составляет от 14 до 18 лет, работали во время летних каникул.

Денежные средства на временное трудоустройство школьников были выделены из регионального бюджета.

В большинстве случаев школьники принимали участие в работах по благоустройству территорий. Кроме того, несовершеннолетние работники трудились в сфере сельского хозяйства.

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Источник: e-mordovia.ru