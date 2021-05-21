Житель Саранска пойдет под суд по обвинению в незаконном хранении марихуаны

В Саранске в скором времени будет вынесен приговор суда по делу о незаконном хранении марихуаны.

Указанный судебный приговор выслушает 40-летний житель Саранска, который летом нынешнего года в поле обратил внимание на несколько кустов конопли. Мужчина решил воспользоваться весьма специфическими дарами природы. Гражданин сорвал кусты, высушил их и стал хранить у себя дома.

В начале августа стражи порядка изъяли марихуану. Общая масса вещества составила 3,6 кг. Заниматься продажей конопли фигурант уголовного дела не планировал.

Житель Саранска факт своей вины полностью признал без каких-либо попыток оправдания.

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Источник: 13.мвд.рф