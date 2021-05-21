В Саранске пройдет мероприятие «Нетрезвый водитель»

В Саранске завтра, 1 октября, сотрудники Госавтоинспекции проведут мероприятия, в ходе которых будет уделено внимание соблюдению водителями нормы о недопустимости нахождения за рулем в состоянии опьянения.

В течение восьми первых месяцев текущего года на территории республики было зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, причиной которых стало управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Данные инциденты унесли жизни двоих человек.

Кроме того, 23 участника этих происшествий получили телесные повреждения.

Также читайте о том, что в Мордовии поезд сбил насмерть мужчину.

Источник: 13.мвд.рф