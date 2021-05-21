В Рузаевке загорелся гараж

В Рузаевке сегодня утром загорелся гараж.

Пожарные получили сообщение о происшествии в 06:43. На одной из улиц указанного населенного пункта произошло возгорание гаража. Точный адрес не сообщается. В результате возгорания гараж был поврежден на площади, составляющей 3 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии, обошлось без пострадавших.

В ближайшее время специалистами будет установлено, по какой причине загорелся гараж.

Сотрудники МЧС напоминают гражданам, что в некоторых случаях причиной пожара является человеческий фактор, выражающийся в игнорировании норм обращения с огнем, а также в нарушении правил эксплуатации электрических приборов.

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Источник: 13.mchs.gov.ru