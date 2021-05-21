В Мордовии будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения

На территории Мордовии на следующей неделе будет проведена проверка работы системы оповещения населения.
Проверочное мероприятие будет проведено в предстоящую среду, 6 октября. Электрические сирены будут работать в период с 10:40 до 10:45.
Стоит отметить, что рассматриваемая проверка имеет исключительно учебный характер, никакой реальной угрозы нет.
Во время звукового оповещения следует включить каналы регионального телерадиовещания и прослушать информационное сообщение.
По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.
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Источник: e-mordovia.ru