В Мордовии будет проведена комплексная проверка системы оповещения населения

На территории Мордовии на следующей неделе будет проведена проверка работы системы оповещения населения.

Проверочное мероприятие будет проведено в предстоящую среду, 6 октября. Электрические сирены будут работать в период с 10:40 до 10:45.

Стоит отметить, что рассматриваемая проверка имеет исключительно учебный характер, никакой реальной угрозы нет.

Во время звукового оповещения следует включить каналы регионального телерадиовещания и прослушать информационное сообщение.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске ограничили движение транспортных средств по улице Титова.

Источник: e-mordovia.ru