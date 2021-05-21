В Мордовии пенсионерка перевела мошенникам четверть миллиона рублей

В Чамзинке пенсионерка, проигнорировав предостережения о возможном мошенничестве, оформила кредит и перечислила его преступникам.

Несколько дней назад 70-летней жительнице указанного населенного пункта поступил телефонный звонок с неизвестного номера. С пенсионеркой вступила в беседу незнакомка, которая заявила, что она является сотрудницей ЦБР РФ, а затем сообщила неприятнейшее известием о том, что некие преступники оформили на жительницу Мордовии кредит в размере 250 тыс. рублей.

После этого незнакомка заявила, что данный кредит, которого, как оказалось позже, в действительности вовсе и не было, следует как можно быстрее погасить, поскольку в противном случае за него будут начисляться проценты, причем происходить это будет в ускоренном темпе и в очень больших объемах.

В итоге пенсионерка, поверив в правдивость всего услышанного во время телефонного разговора, направилась в микрофинансовую организацию, где оформила кредит. Стоит отметить, что сотрудники организации, видя, что женщина находится в тревожном состоянии, поинтересовались целью получения денег, а затем, узнав об упомянутом звонке, предупредили, что под подобными предлогами очень часто совершается мошенничество, порекомендовав не перечислять денежные средства.

Пенсионерка, проигнорировав предостережения настоящих сотрудников банка, перевела на продиктованный мошенницей счет деньги. На следующий день гражданка решила связаться со своей собеседницей, дабы узнать о результатах проведения операции по погашению кредита, но на её звонок никто не ответил. По совету знакомых женщина обратилась в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф