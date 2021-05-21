Интернет-мошенник оставил жителя Саранска без обуви и денег

Деньги и сапоги ушли из рук жителя Саранска, решившего совершить покупку в одной из социальных сетей.

Не так давно 29-летний житель Саранска на странице, зарегистрированной в одной из популярных социальных сетей, обнаружил объявление ранее неизвестного ему гражданина о продаже пожарных сапог. Горожанин, заинтересовавшись данным предложением, поспешил связаться с продавцом. Последний заявил, что готов отправить товар молодому человеку, но только после предварительного получения предоплаты. Жителя Саранска эти условия покупку устроили, вследствие чего он перечислил незнакомцу 7,5 тыс. рублей.

В конечном итоге парень остался без денег, а сапоги ему никто не прислал.

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Источник: 13.мвд.рф