В Саранске полицейские рассказали школьникам об уголовной и административной ответственности несовершеннолетних

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была проведена встреча с учениками девятых классов средней общеобразовательной школы № 24.

Стражи порядка рассказали школьникам о том, какие меры административного и уголовного наказания предусмотрены в отношении несовершеннолетних лиц, которые совершили действия, являющиеся грубым нарушением норм действующего законодательства.

Отдельное внимание в ходе общения было уделено наиболее распространенным методам мошенничества, которые применяются в виртуальном пространстве.

Также полицейские призвали школьников научиться справляться с жизненными трудностями без использования способов, предусматривающих нарушение закона.

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Источник: 13.мвд.рф