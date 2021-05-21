В Саранске была изъята из оборота фальшивая денежная купюра

В одном из банков Саранска была обнаружена фальшивая денежная купюра.

Некоторое время назад инкассаторы доставили в банк денежные средства с автозаправочной станции. При проверке данных банкнот было установлено, что одна из них, номинал которой составляет 5 тыс. рублей, является фальшивой.

Выяснилось, что на АЗС поддельной денежной купюрой расплатился 36-летний предприниматель, занимающийся предоставлением услуг по обслуживанию программ для бухгалтерского учета. Деньги за свою работу мужчина получает посредством переводов на банковскую карту. Каким образом у него появилась фальшивая банкнота, он не знает.

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Источник: 13.мвд.рф