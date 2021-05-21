В Мордовии полицейские изъяли марихуану у жителя Рязанской области

В Мордовии полицейские привлекли к уголовной ответственности жителя Рязанской области, у которого была изъята марихуана.

Указанный гражданин 36-летнего возраста был задержан стражами порядка в поле, расположенном на территории Зубово-Полянского района. При себе житель Рязанской области имел марихуану массой 294,6 г.

Мужчина пояснил, что в Мордовию приехал на заработки. Коноплю он собрал в поле. Запрещенное вещество мужчина намеревался использовать исключительно в личных целях.

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Источник: 13.мвд.рф