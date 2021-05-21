В Доме ребенка при одной из колоний Мордовии отпраздновали День осени

В Доме ребенка, который функционирует на базе исправительной колонии № 2, подведомственной УФСИН РФ по Мордовии, было организовано и проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню осени.

Дети, ставшие главными участниками данного праздничного действия, в рамках мероприятия смогли продемонстрировать свои таланты. Старания малышей получили вознаграждение. За участие в конкурсе и демонстрацию умений дети получили игрушки, а также сладкие лакомства.

Кроме того, после завершения конкурса ребята приняли участие в специально организованной для них фотосессии.

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Источник: 13.fsin.gov.ru