В УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший кабинет психологической регуляции

В УФСИН РФ по Мордовии были подведены итоги конкурса, направленного на определение лучшего кабинета психологической регуляции для сотрудников ведомства и граждан, отбывающих наказание в республиканских исправительных учреждениях.

Данный конкурс проводился в целях повышения общего уровня качества психологического сопровождения и улучшения работы психологических лабораторий.

При оценивании учитывались несколько факторов. Обращалось внимание на вариант оформления интерьера кабинетов, содержание коррекционных программ, результаты работы и др.

Победу одержал кабинет психологической регуляции, функционирующий на базе исправительной колонии № 14.

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Источник: 13.fsin.gov.ru