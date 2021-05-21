В Саранске в третьем квартале 2021 года было зафиксировано практически 90 нарушений земельного законодательства

Стало известно о том, сколько фактов нарушения земельного законодательства было выявлено на территории Саранска по итогам третьего квартала нынешнего года.

За отчетный период в городе было документально подтверждено 89 случаев пренебрежения правилами, предусмотренными действующими земельными законодательными актами.

За рассматриваемые нарушения понесли ответственность 53 человека. В качестве меры наказания в данном случае были применены штрафные санкции, общий размер которых составил практически 16 тыс. рублей.

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Источник: adm-saransk.ru