В Саранске более 360 детей-сирот нуждаются в жилье

Администрацией Саранска было озвучено число детей-сирот, которые нуждаются в жилье.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет не только о детях, которые являются круглыми сиротами. Также предоставление жилых помещений действующими нормами предусмотрено лицам, чьи родители были лишены возможности опеки в силу тех или иных причин.

В настоящее время в получении жилых помещений на территории Саранска нуждаются 368 граждан, которые являются представителями рассматриваемой социальной группы.

В данном случае процесс предоставления недвижимости осуществляется на основе практической реализации договоров найма специализированных помещений, пригодных для проживания.

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Источник: adm-saransk.ru