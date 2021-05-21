В Саранске был утвержден норматив стоимости одного квадратного метра жилья на четвертый квартал 2021 года

Стал известен показатель стоимости одного квадратного метра жилья в Саранске, утвержденный государственными органами власти.

В последнем квартале нынешнего года указанный норматив будет использоваться с учетом фиксированного размера, установленного на уровне 39499 рублей. Стоит отметить, что данная норма стоимости применяется при начислении социальных выплат молодым семьям для приобретения недвижимости.

Также следует отметить, что размер данного норматива пересматривается ежеквартально.

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Источник: adm-saransk.ru