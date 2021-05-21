В Октябрьском районе Саранска проводятся работы по ремонту крыш многоквартирных жилых домов

В настоящее время на территории Октябрьского района Саранска проводятся работы по ремонту крыш многоквартирных жилых домов.

На текущий год в указанном районе города было запланировано проведение рассматриваемых работ на 42 объектах. В настоящее время ремонт кровель продолжается в шести многоквартирных домах. На остальных объектах работы выполнены в полном объеме.

После завершения ремонта качество выполненных работ подвергается проверке со стороны сотрудников ООО «Служба строительного контроля».

В общей сложности в нынешнем году на проведение ремонта крыш многоквартирных домов, расположенных на территории Октябрьского района Саранска, были выделены денежные средства в сумме, превышающей 115 млн рублей.

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Источник: adm-saransk.ru