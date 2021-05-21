В Мордовии планируют переселить из аварийного жилья более 5 тысяч человек

Глава Мордовии Артем Здунов 30 сентября в Москве встретился с председателем правления Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным.

Во время данной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся организации деятельности по переселению граждан из жилых помещений, которые были признаны аварийными.

В Мордовии в общей сложности планируется предоставить новую недвижимость более 5 тыс. граждан, которые в настоящее время проживают в зданиях, находящихся в аварийном состоянии. На реализацию данных мероприятий предусмотрено финансирование в размере 3,73 млрд рублей. Фонд ЖКХ предоставил большую часть денежных средств в размере 3,37 млрд рублей.

Сейчас в республике насчитывается 417 многоквартирных жилых домов, относящихся к категории аварийных.

Руководство республики поставило цель, заключающуюся в том, чтобы в полном объеме завершить процесс переселения из упомянутых объектов недвижимости до конца 2023 года.

Также внимание было уделено ремонту общего имущества в МКД.

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Источник: e-mordovia.ru