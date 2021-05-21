В Мордовии планируют реализовать проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры

Мордовией были поданы заявки на реализацию проектов, связанных с обновлением коммунальной инфраструктуры.

В общей сложности в республике планируется реализовать 17 проектов указанной направленности. Они касаются улучшения ситуации с подачей воды и тепла.

В настоящее время имеет место необходимость модернизации объектов теплоснабжения в рабочем посёлке Явас, где на протяжении минувшего отопительного сезона было зафиксировано несколько аварий.

Также проектом особой важности является модернизация систем канализации в юго-западной части Саранска.

Средства на проведение данных работ выделяются из ФНБ (Фонд национального благосостояния).

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Источник: e-mordovia.ru