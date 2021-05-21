Сотрудники ГИБДД посетили Ковылкинский аграрно-строительный колледж

В Ковылкино сотрудники Госавтоинспекции провели встречу со студентами местного аграрно-строительного колледжа.
Стражи порядка напомнили студентам о необходимости соблюдения ПДД. Был организован показ видеороликов соответствующего тематического содержания.
Также до студентов была доведена информация о мерах наказания, которые применяются в отношении водителей, севших за руль в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.
Отдельное внимание было уделено необходимости соблюдения скоростного режима.
Также стражи порядка упомянули о правилах перевозки детей.
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Источник: гибдд.рф