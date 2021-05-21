Прокуратура Атяшевского района добилась погашения задолженности по зарплате

В Атяшевском районе работники местного предприятия после вмешательства прокуратуры получили зарплату.

Сотрудниками ведомства было установлено, что руководством АО «Завод маслодельный «Атяшевский» не была обеспечена своевременная выплата заработной платы 42 работникам данного завода за август нынешнего года. Кроме того, на этом предприятии 10 человек не получили отпускные выплаты.

Размер задолженности по заработной плате составил 315 тыс. рублей. Общая сумма отпускных, которые не были выплачены в предусмотренные трудовым кодексом сроки, равна более 155 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры обе задолженности были погашены в полном объеме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru