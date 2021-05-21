В Рузаевке прокуратура выявила нарушения выполнения условий контракта по ремонту дорог

Прокуратура Рузаевского района выявила грубые нарушения при реализации национального проекта по ремонту и строительству дорог.

В ходе проведения сотрудниками прокуратуры проверки было установлено, что подрядчик, которым в данном случае является ООО «Лидер», в Рузаевке не отремонтировал дороги, пролегающие по бульвару Горшкова, Фабричному переулку и улице Юрасова.

Проведение указанных работ предусмотрено контрактом, заключенным упомянутой организацией с администрацией Рузаевки.

В отношении директора ООО «Лидер» было возбуждено дело об административном правонарушении.

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Источник: epp.genproc.gov.ru