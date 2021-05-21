В Ковылкино пойдет под суд мужчина, обвиняемый в хранении марихуаны

В Ковылкино суд в скором времени огласит приговор по делу о незаконном хранении марихуаны.

Фигурантом данного уголовного дела является 46-летний гражданин, который летом нынешнего года, находясь на территории Инсарского района, обнаружил кусты конопли, растущие на обочине дороги. Мужчина собрал растение, а затем высушил его и оставил на хранение с целью последующего личного потребления.

Общий вес марихуаны, изъятой полицейскими у обвиняемого, составляет 321 г.

Материалы уголовного дела в отношении мужчины были переданы на рассмотрении суда.

Ранее у гражданина уже были проблемы с законом. В 2018 году он оказался на скамье подсудимых по причине умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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Источник: 13.мвд.рф