В Мордовии директор учреждения дополнительного образования обвиняется в мошенничестве

В Мордовии предстанет перед судом директор учреждения дополнительного образования, который обвиняется в причастности к совершению мошенничества.

В позапрошлом году и годом позже 64-летний директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования неоднократно направлял в ГКУ РМ «Центр занятости населения» документацию о том, что в возглавляемой им организации проводится обучение граждан, возраст которых составляет 50 лет и более, лиц, относящихся к группе предпенсионного возраста, а также женщин, находящихся в декрете.

В действительности граждане указанных групп обучение не проходили, а упомянутая документация была фальшивой. Мошеннические действия обвиняемый совершил с целью получения денежных средств, предоставляемых для проведения мероприятий, предусмотренных программой реализации нацпроекта «Демография».

Для придания поддельным документам признаков законности и достоверности мужчина организовал изготовление справок о прохождении слушателями курса обучения, а также об их успеваемости высокого уровня.

В общей сложности фигурант уголовного дела незаконным путем получил 912 тыс. рублей. Данные деньги были им потрачены на личные нужды.

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Источник: 13.мвд.рф