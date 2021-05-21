В Мордовии появились дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом

Мордовия получила дополнительные ресурсы для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения республики Олег Маркин.

Компания «Промомед» на безвозмездной основе предоставила региону 8 тыс. упаковок препарата под названием «Арепливир», который используется в процессе лечения пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения Мордовии, данное количество препарата обеспечит курс лечения 4 тыс. человек.

Известно, что лекарство будет выдаваться людям, возраст которых превышает 60 лет, но только после консультаций с терапевтом.

Кроме того, Олег Маркин выразил благодарность главе Мордовии Артему Здунову за предоставление денежных средств в размере 30 млн рублей из регионального бюджета на покупку других препаратов.

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Источник: e-mordovia.ru