В Мордовии санитарная авиация доставляет заболевших коронавирусом в больницы

В Мордовии с сегодняшнего дня, 2 октября, вновь используется санитарная авиация для доставки пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция, в лечебные учреждения.

Стоит отметить, что в данном случае речь идет о тех заболевших, у которых наблюдается крайне сложное течение болезни. Применение санитарной авиации позволяет обеспечить доставку граждан в лечебные учреждения в максимально короткие сроки.

О возобновлении использования данного способа транспортировки пациентов сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

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Источник: e-mordovia.ru