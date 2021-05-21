В больницах Мордовии развернули дополнительные койки для заболевших коронавирусом

На территории Мордовии ежедневно фиксируется порядка 200 случаев госпитализации в медицинские учреждения республики пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция.

В настоящее время в больницах Мордовии лечение проходят 2146 человек с указанным диагнозом.

Кроме того, за неделю в республике было зафиксировано увеличение уровня заболеваемости коронавирусом среди граждан, возраст которых составляет 65 лет и более. В данном случае наблюдается рост числа заражений на треть. В связи с этим в больницах республики пришлось дополнительно развернуть 697 коек. Речь идет об офтальмологической больнице, поликлинике № 2 с филиалом в Лямбире, а также медицинских учреждениях, расположенных в Ромоданово и Зубовой Поляне.

В настоящее время в больницах Мордовии имеется 2500 коек для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя республиканского правительства Галина Лотванова.

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Источник: e-mordovia.ru