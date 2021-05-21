В Мордовии ограничили время работы кафе и ресторанов

Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением COVID-19 в Мордовии принял решение об ограничении времени работы кафе и ресторанов.

Принятое оперштабом постановление гласит, что указанные заведения должны прекращать работу в 23:00.

Кроме того, точкам общественного питания было рекомендовано временно отказаться от проведения мероприятий, формат которых предусматривает участие большого количества людей.

Данные меры направлены на улучшение ситуации с распространением коронавируса в республике, которая в настоящее время отличается крайней степенью сложности.

Также читайте о том, что в больницах Мордовии развернули дополнительные койки для заболевших коронавирусом.

Источник: e-mordovia.ru