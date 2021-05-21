В Зубово-Полянском районе загорелся трактор

В Зубово-Полянском районе пожарные приняли участие в ликвидации возгорания трактора.

Днём 2 октября на территории населенного пункта Преображенка указанного района загорелся трактор. На место инцидента прибыли пожарные. К моменту полной ликвидации возгорания пламя успело повредить трактор на площади, которая составляет 3 квадратных метра.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РМ, данное происшествие не привело к жертвам и пострадавшим.

Теперь специалистам предстоит выяснить, по какой причине загорелся трактор.

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Источник: 13.mchs.gov.ru