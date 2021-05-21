В Мордовии учительница сельской школы стала жертвой мошенников

В Мордовии учительница сельской школы из-за излишней доверчивости перечислила мошенникам деньги, полученные в кредит.

Недавно 46-летней жительнице Ковылкинского района, которая работает учительницей в сельской школе, поступил телефонный звонок. С женщиной начал вести беседу неизвестный гражданин, который, представившись сотрудником ЦБ РФ, заявил о попытке неких мошенников, существовавших исключительно в пространстве криминальной фантазии, оформить кредит на имя педагога.

Затем незнакомец поспешил заявить, что женщина может оказать противодействие алчным, беспринципным наглецам посредством оформления так называемого зеркального кредита. Для придания вида достоверности и реальной оправданности всех предлагаемых к принятию мер, которые преподносились мошенником в качестве неотложных и необходимых, он вызвал такси, дабы учительница как можно быстрее оказалась в районном центре. Также мужчина попросил пострадавшую оставить в тайне их разговор.

При этом якобы сотрудник финансового учреждения отметил, что выполнение его рекомендаций не только предотвратит преступное посягательство, но и окажет содействие в рамках операции по поимке мошенников.

В Ковылкино женщина взяла в кредит 210 тыс. рублей. Осуществив 14 платежей, она перечислила деньги на продиктованные собеседником телефонные номера.

На следующий день якобы представитель ЦБ РФ вновь вышел на связь с женщиной, заявив, что операция по задержания мошенников оказалась неудачной, а последние вновь предпринимают попытку оформить кредит. Действуя по ранее озвученному алгоритму, гражданка во второй раз поехала в Ковылкино, где взяла в кредит 114 тыс. рублей. Эти денежные средства она перевела на продиктованный незнакомцем банковский счет.

Затем преступник выразил благодарность женщине за участие в операции по поимке мошенников и пообещал вознаграждение от государства. После этого пострадавшая осознала, что имела дело с мошенником. Сделав правильный вывод, гражданка обратилась в полицию.

Также читайте о том, что в Мордовии директор учреждения дополнительного образования обвиняется в мошенничестве.

Источник: 13.мвд.рф