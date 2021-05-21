В Краснослободском районе загорелись жилой дом и сарай

В Краснослободском районе пожарным удалось ликвидировать возгорание жилого дома.

Вечером 2 октября вой пожарной сирены раздался над домами жителей села Старое Синдрово. Пожарные спешили на улицу Ленина, где пламя охватило жилой дом № 136 и сарай. Возгорание было ликвидировано, но избежать ущерба не удалось. В результате пожара дом и сарай были повреждены. Общая площадь повреждения данных построек составила 102 квадратных метра.

В результате рассматриваемого происшествия никто не пострадал.

Причина случившегося в скором времени будет установлена специалистами.

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Источник: 13.mchs.gov.ru