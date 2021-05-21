Житель Краснослободска пойдет под суд по обвинению в краже велосипеда

В Краснослободске было завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который обвиняется в причастности к похищению чужого имущества.

В июле нынешнего года указанный гражданин обратил внимание на велосипед, который был оставлен законной владелицей без присмотра. Склонность к криминального характера деяниям переборола в мужчине чистые чувства честности и элементарной правовой порядочности, вследствие чего он уехал на двухколесном транспортном средстве домой.

На следующий день фигурант уголовного дела продал велосипед жителю одного из сёл Краснослободского района за 1 тыс. рублей. При этом реальная цена транспортного средства равна 7 тыс. рублей.

Известно, что в первой половине нынешнего года мужчина вернулся из места лишения свободы, где отбывал наказание за кражу.

Скоро обвиняемый выслушает судебный приговор.

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Источник: 13.мвд.рф