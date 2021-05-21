В Зубово-Полянском районе сгорела баня

В Зубово-Полянском районе после вчерашнего пожара стало на одну баню меньше.

В 16:31 2 октября пожарные получили сообщение о происшествии на территории населенного пункта Тарханская Потьма. Выяснилось, что на улице Лесной пламя охватило баню.

В итоге огонь стер постройку с земной поверхности. Последствия происшествия могли быть гораздо хуже, если бы до окончательной ликвидации возгорания пламя успело охватить расположенный поблизости жилой дом.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии, пострадавших в данном случае нет.

Причина инцидента сейчас устанавливается.

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Источник: 13.mchs.gov.ru