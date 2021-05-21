В Саранске изъяли из оборота фальшивые монеты

В Саранске был зафиксирован факт обнаружения фальшивых монет.
На днях в дежурную часть одного из городских отделов полиции поступило сообщение о том, что в банке были выявлены две поддельные монеты номиналом 10 рублей каждая.
Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что указанные монеты были доставлены в финансовое учреждение в составе общей выручки из нескольких торговых точек.
В настоящее время стражами порядка проводится работа, направленная на выяснение обстоятельств, при которых поддельные монеты оказались в обороте.
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Источник: 13.мвд.рф