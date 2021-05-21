В Ардатовском районе горела баня

В Ардатовском районе было зафиксировано возгорание бани.

Происшествие произошло днём 2 октября на территории населенного пункта Низовка. В окнах дома № 27, расположенного по адресу – улица Заречная, внезапно начали отражаться языки пламени. Причиной тому стало возгорание расположенной поблизости бани, причина которого устанавливается.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, смогли ликвидировать возгорание до критического момента распространения пламени, после которого спасти постройку от исчезновения не удалось бы. В итоге баня была повреждена на площади, составляющей 4 квадратных метра.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

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Источник: 13.mchs.gov.ru