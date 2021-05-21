В Мордовии озвучили количество вакцинированных граждан, заболевших COVID-19

Стало известно о том, сколько жителей Мордовии, прошедших полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции, заболели COVID-19.

По состоянию на текущий момент среди тех, кто сделал прививки двумя компонентами вакцины от коронавируса, данное заболевание было диагностировано всего лишь у 1,6%. При этом тяжелое течение болезни наблюдается в 0,04% случаев.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин недавно заявил, что жители республики стали пренебрегать соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, при этом подчеркнув, что медицинские работники находятся в состоянии морального и физического истощения в связи с ростом заболеваемости. Также он отметил, что коечный фонд не является неограниченным.

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Источник: e-mordovia.ru