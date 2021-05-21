В Саранске в ДТП пострадала 39-летняя женщина

В Саранске женщина оказалась в больнице после ДТП.

Поздним вечером 30 сентября сотрудниками Госавтоинспекции были составлены административные материалы в отношении 21-летнего автомобилиста. Этот молодой человек, управляя автомобилем марки «Богдан», проигнорировал требование о предоставлении преимущества в движении, вследствие чего на улице Гагарина допустил столкновение с автомобилем марки «Хендай».

Не обошлось в данном случае без пострадавшей. Медицинская помощь понадобилась 39-летней пассажирке «Хендай». Женщина доставлялась в больницу. После осмотра и оказания необходимой помощи гражданка была отпущена домой. Женщине также была дана рекомендация о прохождении наблюдения у врача по месту жительства.

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Источник: гибдд.рф