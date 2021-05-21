В Саранске 24-летний автомобилист сбил 82-летнюю пенсионерку

В Саранске пожилая местная жительница, которая решила пренебречь правилами пересечения проезжей части, оказалась под колёсами автомобиля.

Местом происшествия стал 195-й километр автомагистрали, которая соединяет Саранск с федеральной трассой М-5 «Урал». Как сообщает ГИБДД по Мордовии, утром 1 октября 82-летняя гражданка переходила дорогу в месте, которое никогда не было предназначено для передвижения пешеходов. Опасная прогулка по автомагистрали закончилась для пенсионерки неудачно. Женщину сбил автомобиль марки ВАЗ под управлением 24-летнего парня.

Прибывшие на место инцидента медики приняли решение о госпитализации пострадавшей.

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Источник: гибдд.рф