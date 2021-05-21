В Мордовии 17-летний парень, страдающий психическим расстройством, обвиняется в краже

В Мордовии на рассмотрение суда было передано уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, который обвиняется в причастности к совершению преступления, направленного на незаконное присвоение чужого имущества.

В апреле нынешнего года 17-летний житель республики и его 11-летний подельник, который в силу фактора возраста не может быть привлечен к ответственности, незаконно проникли в частный дом, откуда похитили металлические изделия (кастрюли, кружки и др.). Данное имущество они сдали в пункт приема металлолома.

В ходе проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что 17-летний парень страдает расстройством, которое не позволяет ему осознавать характер совершаемых действий и их последствия.

Суд в ближайшее время решит вопрос о применении мер медицинского характера в отношении обвиняемого.

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Источник: mordovia.sledcom.ru