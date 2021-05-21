В Атяшево горел жилой дом

В Атяшево пожарные спасли жилой дом от полного исчезновения в огне.

Утром 3 октября пожарным стало известно о происшествии на улице Октябрьской. По указанному адресу было зафиксировано возгорание жилого дома № 63. Пожарные смогли отстоять постройку, но её владельцам был причинен серьезный ущерб, теперь им предстоит провести восстановительные работы. Площадь повреждения дома составила 120 квадратных метров.

К счастью, пожар не привел к человеческим жертвам.

Из-за чего жилой дом воспламенился, в ближайшее время предстоит выяснить специалистам.

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Источник: 13.mchs.gov.ru