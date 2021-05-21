В Лямбирском районе в результате ДТП пострадал 74-летний мужчина

В Лямбирском районе 54-летний автомобилист врезался в машину, которая до этого попала в ещё одно ДТП.

ДТП с продолжением произошло ранним утром 2 октября. На 174-м километре дороги, пролегающей между федеральной трассой М-5 «Урал» и Саранском, изначально произошла авария с участием автомобиля марки «Мицубиси». Затем в данное транспортное средство врезалась машина марки «Лада-Калина». Но и на этом события того аварийного утра не закончились. От удара «Ладу» отбросило на отбойник и 74-летнего гражданина, который стоял на проезжей части.

Подробности первой аварии не сообщаются. Что касается второго ДТП, то в данном случае причиной, как было предварительно установлено сотрудниками ГИБДД, стало превышение скорости водителем «Лады» в условиях низкого уровня видимости.

Медицинская помощь понадобилась 74-летнему гражданину. Мужчина доставлялся в больницу.

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Источник: гибдд.рф