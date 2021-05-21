В Саранске столкнулись легковушка и кроссовер

В Ленинском районе Саранска на минувших выходных не смогли поделить дорогу кроссовер и легковой автомобиль.

Привычный ритм транспортного потока на 1-м километре Ключаревского шоссе утром 2 октября был нарушен из-за ДТП. Не смогли разъехаться кроссовер марки «Тойота» и легковой автомобиль марки ВАЗ. Почему вышло так, что транспортным средствам не хватило пространства для беспрепятственного движения, выясняется.

Медицинская помощь понадобилась 33-летнему гражданину, который находился в салоне легкового автомобиля в качестве пассажира.

Кроме того, выяснилось, что ещё в начале нынешнего года истек срок действия водительского удостоверения 29-летнего парня, который управлял легковушкой. Также молодой человек в этом году не раз привлекался к ответственности за различные нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф