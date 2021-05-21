В Лямбирском районе пьяный автомобилист сбил девушку

В Лямбирском районе несовершеннолетней девушке предстоит провести некоторое время в больнице из-за пьяного автомобилиста.

Инцидент, в очередной раз доказывающий, что пьяное вождение может причинить серьезный вред посторонним людям, которые к данному нарушению ПДД никакого отношения не имеют, произошел вечером 2 октября в селе Атемар. На улице Новой двигавшийся задним ходом автомобиль марки ВАЗ-21099 сбил 17-летнюю девушку, которая шла по обочине. За рулем транспортного средства находился пьяный 18-летний парень.

Девушка получила телесные повреждения, вследствие чего была госпитализирована.

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Источник: гибдд.рф