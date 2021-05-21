В Торбеевском районе несовершеннолетний автомобилист устроил ДТП с пострадавшими

В Торбеевском районе нарушение ПДД стало причиной дорожно-транспортного происшествия с несколькими пострадавшими.

Вечером 2 октября на 9-м километре дороги, соединяющей федеральную трассу М-5 «Урал» и Саранск, 16-летний водитель автомобиля марки «Нива» при пересечении перекрестка не предоставил право первоочередного проезда машине марки «Лада-Гранта», что привело к столкновению транспортных средств.

Для оказания медицинской помощь в районную больницу доставлялись 39-летний водитель «Лады» и две его пассажирки 50- и 52-летнего возраста.

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Источник: гибдд.рф