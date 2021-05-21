В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс «Дары осени»

В учебном центре, функционирующим на базе УФСИН РФ по Мордовии, прошло тематическое мероприятие «Дары осени», представляющее собой конкурс авторских работ.

В рамках указанного мероприятия сотрудники и слушатели учебного центра представили поделки, изготовленные из так называемого осеннего урожая. Все участники рассматриваемого конкурса продемонстрировали способность к творческому мышлению при создании работ.

Каждая представленная поделка оценивалась членами жюри. Работы были распределены по номинациям.

После подведения итогов оценивания члены жюри наградили участников конкурса, создавших лучшие поделки, грамотами.

Читайте также о том, что в УФСИН РФ по Мордовии выбрали лучший кабинет психологической регуляции.

Источник: 13.fsin.gov.ru